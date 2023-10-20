Rusya-Ukrayna savaşından sonra Antalya turizminde 'Gazze' tedirginliği: İptaller başladı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:32

Güncelleme: 20.10.2023 - 12:10

Hamas'a bağlı El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırı sürüyor.

Son olarak İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'e yakın kişi, hayatını kaybetti. Hastanenin bombalanmasının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'den de tepkiler yükseldi. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, vatandaşlar İsrail konsoloslukları önünde gösteriler düzenledi.

Bu süreçte İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu açıklama yaparak, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarının ülkeyi en kısa sürede terk etmesi çağrısında bulundu. 2017-2021 yılları arasında 603 bin İsrailli turisti, bu sene de savaşın yaşandığı bölgeden 500 bin, İsrail'den de 250 bin turisti ağırlayan Antalya'da, çağrı sonrası hareketlilik başladı. Bazı İsrailliler Türkiye'yi terk ederken, Antalya'da tatilde yapıp, ülkesine dönmek istemeyen az sayıda kişi rezervasyonlarını uzattı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Tatillerini uzatmak isteyenlerin taleplerine karşılık vermeye çalışan otellerin yetkilileri, bir yandan da kış dönemi için yapılan rezervasyon iptal taleplerini onaylıyor. Turizmciler geçen sezon Rusya-Ukrayna savaşı ile başladıkları yeni pazar arayışları kapsamında; bu sene Orta Doğu pazarını hareketlendirmeye çalışıyor. Antalya'ya hava yolu ile en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alan İsrail ile uçuşlar da bir süredir askıya alındı. İsrail'in başkent Tel Aviv'den Antalya'ya karşılıklı uçuşlar, Antalya Havalimanı'nın savaş öncesi planlanan uçuş listesinde yer alsa da hava yolu şirketlerinin iptal açıklamaları nedeniyle gerçekleştirilmiyor.

GERİ DÖNENLER OLDU

Kundu bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, "Yaşanan olaylar, üzücü. Kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, sektörümüzü olumsuz etkiledi. Şimdi de güneyimizde böyle bir savaş başladı. Ülkemiz ile İsrail arasında başlayan normalleşme süreci, sektörümüze de yansıdı. Bu sene İsrail, Ürdün, Lübnan bölgesinden yaklaşık 500 bine yakın misafir, Antalya'ya geldi. İlk olayın başladığı gün İsrailli misafirlerimiz arasından rezervasyonlarını kısa süreli uzatmak isteyenler oldu. Tel Aviv bölgesinde durumun sakin olduğu anlaşılınca geri döndüler. Hala tatiline devam eden az sayıda İsrailli turist var. Kendilerini güvende hissediyorlar" dedi.

SAVAŞ SONRASI YENİ PAZAR ARAYIŞI

Savaştan bölgenin tamamen etkilendiğini söyleyen Çağlar, "Önümüzdeki sezonu illaki olumsuz etkileyecektir. Satış pazarlama çalışmaları kış aylarında başlıyor. O bölgede, bu çalışmaları nasıl yapacağız; bilmiyoruz. Avrupa pazarına bir yansıması olmaz. Ukrayna savaşından dolayı o bölgeden misafir kaybımız vardı. Bunları Ortadoğu pazarıyla bir nebze de olsa tamamlamaya çalışıyorduk. Şimdi orada da böyle bir sorun olunca, nerelerde yeni pazarlar açabiliriz diye bakacağız" diye konuştu.

'İPTALLER GELMEYE BAŞLADI'

Konyaaltı ilçesindeki bir otelin yetkilisi Muhammet İnci ise "Şu an otelimizde İsrailli müşterimiz yok. Ancak mart ve nisan ayları arasındaki yeni dönem için aldığımız rezervasyonlar arasında İsrail'den gelecek misafirlerimiz de vardı. Bu tarihler, onların bayramlarına denk geliyor. Ancak son gelişmelerin ardından iptal talepleri gelmeye başladı. Şimdiye kadar 5 rezervasyon iptal talebi geldi. İptal taleplerini onaylamaya çalışıyoruz" dedi.