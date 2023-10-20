Rusya, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısını kınadı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 14:19

Güncelleme: 20.10.2023 - 14:19

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Aleksey Zaitsev, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınadı.

Zaitsev, Rusya'nın sivil hedeflere yönelik saldırıları kabul etmediğini ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin saldırıyı kınadığını söyledi.

Zaitsev, "Hangi taraftan yapılırsa yapılsın..... sivil nesnelere yönelik saldırıları kategorik olarak kabul etmiyoruz. Doğal olarak, sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıyı kategorik olarak kınıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 16 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Bombalamanın kilise binasının bazı kısımlarında ciddi maddi hasara yol açtığı ve yanındaki bir binanın da yıkıldığı kaydedildi.

Saldırının, güvenli bir yer arayışıyla kiliseye sığınan Hıristiyan ve Müslüman Filistinli ailelerin bulunduğu "Kilise Vekilleri Konseyi" binasının tamamen yıkılmasına neden olduğu ifade edildi.