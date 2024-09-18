Kremlin'den çarpıcı uyarı: 'Ortadoğu'da daha geniş bir savaş çıkabilir...'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:25

Güncelleme: 18.09.2024 - 14:26

Kremlin, Lübnan'da patlayıcı çağrı cihazlarının kullanılmasının, Ortadoğu’da daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyardı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, patlamaların bölgedeki gerilimi artırabileceğini ve bu tür olayların kontrolden çıkma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Peskov, olayın faillerinin tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu olayın nedenleri ve koşulları araştırılmalı, sorumlular tespit edilmelidir" dedi. Ayrıca, bu tür saldırıların Rusya ve diğer ülkelerde tekrarlanmaması için uzmanların gerekli önlemleri alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Lübnan'da 9 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 3 bin kişinin yaralandığı saldırı, İran’ın Beyrut Büyükelçisi ve Hizbullah'ı da etkiledi. İsrail ordusu henüz olay hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak güvenlik kaynakları, İsrail'in istihbarat servisi Mossad’ın bu saldırıyı aylar öncesinden planladığını belirtti.

HİBRİT SAVAŞ İDDİASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, bu saldırının Lübnan’a karşı yürütülen bir “hibrit savaş” olduğunu ve binlerce masum insanın zarar gördüğünü ifade etti. Zakharova, saldırının büyük çaplı bir silahlı çatışmayı kışkırtmayı amaçladığını ve Ortadoğu’da büyük bir savaşa yol açabileceğini söyledi.

Rus yetkililer, bu saldırının planlı bir şekilde bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını belirterek, uluslararası bir krize dönüşme riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.