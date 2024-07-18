Kremlin'den 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi' vurgusu: 'Türkiye bu konumda idarecidir...'

Yayınlanma: 18.07.2024 - 14:38

Güncelleme: 18.07.2024 - 14:38

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, günlük basın toplantısında konuştu.

Peskov, NATO'ya ait savaş gemilerinin Karadeniz bölgesindeki yoğun varlığının Rusya için tehdit oluşturduğunu söyledi.

NATO gemilerinin Karadeniz bölgesindeki varlığı göz önüne alındığında Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağını söyleyen Peskov, şunları kaydetti:

“İttifaka üye kıyı devletleri olan Bulgaristan ve Romanya'yı da hesaba katarsak NATO gemilerinin yoğun varlığı elbette özellikle mevcut durumda ek tehditler oluşturuyor. Elbette Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.”

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin denizdeki kalış rejimlerini düzenlediğini hatırlatan Peskov, Türkiye'nin deniz taşımacılığını düzenleyen bir yönetici olarak “işlevlerini oldukça açık bir şekilde yerine getirdiğini” söyledi.

Peskov, “Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz sularında kalış rejimi Montrö Sözleşmesi ile oldukça sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Türkiye bu durumda bir idarecidir ve işlevlerini oldukça açık bir şekilde yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.