Kremlin'den müzakere mesajı: Ukrayna müzakere edemez, etmek de istemiyor

15 Kasım 2022 Salı, 14:31

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin konuştu.

Dmitri Peskov, Ukrayna'nın "de facto" ve "de jure" olarak müzakere edemeyeceğini, etmek de istemediğini ileri sürerek, "özel operasyon"un devam edeceğini söyledi.

Peskov, "Ukrayna'nın hem fiili hem de hukuki pozisyonunun, ki bu pozisyon Başkan Zelenski tarafından defalarca dile getirilmiştir, Ukrayna'nın hem fiili hem de hukuki olarak müzakere edemeyeceğini ve müzakere etmek istemediğini, Rusya'nın hedeflerinin özel bir askeri operasyonun sürdürülmesi yoluyla hayata geçirileceğini gösterdiğini belirtiyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini dile getirdi.

Lavrov, "Başkan Putin'in ağzından müzakereleri reddetmediğimizi defalarca teyit ettik, eğer reddeden biri varsa o da Ukrayna'dır. Ve ne kadar uzun süre reddederse, bir anlaşmaya varmak da o kadar zorlaşacaktır" diye konuştu.