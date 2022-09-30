Kremlin'den referandum sonrasına dair açıklama geldi... 'Saldırı olarak kabul edeceğiz'
Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın referandum sonrasında Donbas bölgesine yönelik gerçekleştirilecek eylemleri saldırganlık olarak değerlendirileceğini ve Donbas bölgesinin tamamını almak için savaşacaklarını söyledi.
Kremlin, Ukrayna'nın yüzde 15'inden fazlasını ilhakı için harekete geçti.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya katılmak için referanduma giden Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya dahil olduğunun ilanından sonra yapılacak her eylemin saldırganlık olarak nitelendirileceğini söyledi.
Ukrayna'da Rus güçlerinin işgali altındaki Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde Rusya'ya dahil olmak için bu hafta halk oylaması düzenlenmişti. Ukrayna ve Batılı ülkeler, oylamaların zorla yapıldığını, temsil edici olmadığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişlerdi.
Peskov, Ukrayna'nın bu tip bir saldırısının Rusya'ya yönelik bir saldırı olarak kabul edilip edilmeyeceği sorulduğunda, "Başka bir şey olmazdı" dedi.
Peskov ayrıca, Donbas bölgesinin geleceği hakkında "Kurtarılacak" açıklamasında bulundu.
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