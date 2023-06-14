Rusya'dan Türkiye ve Suriye mesajı: Taslak bir yol haritası hazır

Yayınlanma: 14.06.2023 - 12:27

Güncelleme: 14.06.2023 - 12:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının 21 Haziran'da Astana'da bir araya geleceğini söyledi.

Bogdanov, "Büyük bir Rus heyeti 20-21 Haziran tarihlerinde Astana'ya uçacak. Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 21 Haziran'da bir toplantı yapılacak" dedi.

Bogdanov, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik taslak bir yol haritasının "hazır" olduğunu dile getirdi.

Bogdanov, "Rusya'nın taslak yol haritası hazır. Bizim görevimiz sadece bunu ortaklarımızla tartışmak ve bu çalışmada ilerlemek. Astana'daki toplantının ciddi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını umuyoruz" diye konuştu.

BOGDANOV-SAMSAR GÖRÜŞMESİ

Bogdanov, dün Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ve çevresindeki durum başta olmak üzere, Orta Doğu'daki güncel meseleler hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Ayrıca görüşmede, Astana formatı çerçevesinde etkileşimin daha da güçlendirilmesine özel önem verildiği kaydedildi.