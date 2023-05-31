Rusya, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait son savaş gemisini imha etti

Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:18

Güncelleme: 31.05.2023 - 13:19

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta yeni bir sıcak gelişme yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait son savaş gemisinin Rus uçakları tarafından Odessa'da vurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "29 Mayıs'ta Rus Hava-Uzay Savunma Kuvvetleri'nin Odessa limanındaki savaş gemilerinin rıhtımına yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği saldırı sonucunda Ukrayna Donanması'nın son savaş gemisi Yuriy Olefirenko da imha edildi" denildi.

VURULAN ÇIKARMA GEMİSİ: YURİ OLEFİRENKO

Yuri Olefirenko, Ukrayna Donanması'na ait orta büyüklükte bir Proje-773 çıkarma gemisi olarak biliniyor.

Gemi, 1970 yılında Polonya'nın Gdansk kentindeki Stocznia Pólnocna (pl) tersanesinde Sovyet Donanması için inşa edilerek, SDK-137 olarak numaralandırıldı. 1994 yılında SDK-137 Ukrayna Donanması'na geçti ve SKD-Kirovohrad olarak yeniden adlandırıldı.

Donbas Savaşı sırasında hayatını kaybeden Ukraynalı denizcilerin anısına 2016 yılında adı tekrar U-401 Yuri Olefirenko olarak değiştirildi.

Nisan 2022'de Rus medyası tarafından geminin Berdyansk limanında Rusya tarafından ele geçirildiği ve Novorossiysk'e taşınmış olabileceği iddia edildi. Ancak, 3 Haziran 2022'de Yuri Olefirenko, Ukrayna'nın Ochakiv kenti yakınlarında Rus topçu ateşi altında Ukrayna kontrolünde görüldü.