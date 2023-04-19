Kristersson: Türkiye'de yapılacak seçimlerin bir dönüm noktası olmasını umuyorum
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'de önümüzdeki ay yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu için "dönüm noktası" olmasını umduğunu söyledi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ulf Kristersson, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir "dönüm noktası" olmasını umduğunu söyledi.
Kristersson, "Şimdi Türkiye'deki seçimleri bekliyoruz. Sanırım herkes bunda Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili önemli bir rol olduğunun farkında ve bu tamamen anlaşılabilir bir durum, çoğu ülkede böyledir" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in başvurusunun ittifakın 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılması planlanan yıllık zirvesine kadar onaylanmasını umduğunu söyledi.
Türkiye, İsveç'i PKK'lı teröristleri ve FETÖ üyelerini barındırmakla suçlarken, Stockholm hükümeti bunları reddediyor.
İsveç, Türkiye'yi NATO başvurusunu onaylamaya ikna edeceğini umduğu yeni bir terörle mücadele yasası çıkarmaya hazırlanıyor.
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