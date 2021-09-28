Kritik görüşme öncesinde Erdoğan’a yakın isimler duyurdu: Ne konuşacaklar?
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, yarın Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Putin-Erdoğan görüşmesi öncesinde kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde Erdoğan'a yakın kaynaklar görüşmenin detaylarını paylaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Soçi’de Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Rusya’dan yeni S-400’leri satın almaya yeşil ışık yakan Erdoğan’a yakın kurmaylar, isimlerini açıklamadan Bloomberg’e konuştu ve görüşmenin ana hatlarını paylaştı. Yetkililer, Erdoğan’ın Putin’den Türkiye sınırına yakın bölgedeki terör örgütü unsurlarının temizlenmesi için yardım isteyeceğini söyledi.
Görüşmenin ana hattında Suriye olduğunu aktaran yetkililer, “Moskova’nın ya da Suriye hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerdeki terör örgütlerinden Türk askerlerine yönelik saldırıların engellenmesini isteyecek” dedi. Erdoğan’ın önceliğinin bu olacağı kaydedilirken terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin Suriye sınırından çekilmesinin de talep edileceğini duyurdu.
2019 yılında yapılan anlaşmada Rusya güçleri ve Suriye güçleri Türkiye ile olan sınırda terör örgütü unsurlarını uzaklaştırmayı hedeflemişti.
Öte yandan Bloomberg’e konuşan Türk yetkililer Putin ve Erdoğan’ın görüşmede savunma iş birliklerini masaya yatırıp yatırmayacağının meçhul olduğunu söyledi.
Kaynak: Sözcü
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