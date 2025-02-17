Kritik ifade siteden kaldırıldı: ABD’nin Tayvan politikası değişiyor mu?

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:15

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:16

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Bakanlık, sitesindeki Tayvan bölümünde yazan "ABD'nin, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğine" dair ifadeyi kaldırdı.

Sitede yapılan yeni düzenlemede, Tayvan'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile teknoloji ve yarı iletken geliştirme projelerinde işbirliği yaptığı vurgulanarak Washington yönetiminin, Ada'nın uluslararası örgütlere üyeliğini "uygulanabilir durumlarda" destekleyeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün e-postayla yaptığı açıklamada, söz konusu değişiklikler "rutin" olarak değerlendirilerek "(Sitedeki) Bilgi notu, kamuoyunu Tayvan ile gayriresmi ilişkimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla güncellenmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Her iki tarafın da statükoyu tek taraflı olarak değiştirmesine karşıyız. Boğazlar arasındaki diyaloğu destekliyor ve boğazlar arası farklılıkların barışçıl yollarla, baskı olmadan, boğazın her iki tarafı için de kabul edilebilir şekilde çözülmesini ümit ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Washington yönetiminin "Tek Çin" politikasına bağlılığını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "ABD, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya kararlıdır" ifadesi kullanıldı.

Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, "ABD-Tayvan ilişkilerine yönelik destek ve olumlu duruş" olarak değerlendirdiği tutumdan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu değişikliklere ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.