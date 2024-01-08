Küçük uçak iniş yaparken takla attı: 10 yaralı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde küçük uçak iniş yaptığı sırada takla attı. Uçaktaki pilot ve ABD’li 9 yolcu yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:07
Küçük uçak iniş yaparken takla attı: 10 yaralı
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Avustralya’nın Queensland eyaletinde turistik Lizard Adası’nda Cessna 208 tipi bir uçak sert iniş yaparak takla attı.

Queensland sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada biri 14 yaşında kız çocuğu 9 ABD’li turist ile pilotun yaralandığı belirtildi.

Queensland Ambulans Servisi, kazanın ardından olay yerine 2 kurtarma helikopteri ile bir ambulans uçak gönderildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.


Avustralya takla yaralı küçük uçak

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