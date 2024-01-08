Küçük uçak iniş yaparken takla attı: 10 yaralı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:07

Güncelleme: 08.01.2024 - 17:07

Avustralya’nın Queensland eyaletinde turistik Lizard Adası’nda Cessna 208 tipi bir uçak sert iniş yaparak takla attı.

Queensland sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada biri 14 yaşında kız çocuğu 9 ABD’li turist ile pilotun yaralandığı belirtildi.

Queensland Ambulans Servisi, kazanın ardından olay yerine 2 kurtarma helikopteri ile bir ambulans uçak gönderildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.