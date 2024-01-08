Dünyaca ünlü isimlerden İsias Otel paylaşımı: 'Neden çöktü?'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:08

Güncelleme: 08.01.2024 - 16:08

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, "Game Of Thrones" dizisi ve altmışın üzerinde Hollywood filminde oynayan Kıbrıs Türkü asıllı ünlü İngiliz oyuncu Tamer Hassan, hafızalara Spartacus dizisindeki Batiatus rolü ile kazınan John Hannah, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybedenler için adalet çağrısında bulundu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin sosyal medyada hesabında yayımlanan görüntülerde, Robbie Williams şöyle konuştu:

“Ben Robbie Williams ve bir sorum var. İsias Otel neden çöktü? Adalet istiyoruz! Çocuklarımız için, Şampiyon Meleklerimiz için adalet istiyoruz"

Williams'ın yanı sıra, oyuncular John Hannah ve Tamer Hassan'dan da benzer açıklamalar geldi.

Hannah, “Benim adım John Hannah, yıkılan İsias Otel’in mağdurları ve mağdur ailelerinin yanındayım. Yanıtlara ve adalete ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Tamer Hassan ise, “İsias Otel neden yıkıldı. Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Şampiyon Melekler takımımız için adalet istiyoruz" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35'i Kıbrıslı öğrenci ve öğretmen olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin çarşamba günü görülmeye başlanan davada ara karar açıklanmıştı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, mahkeme 26 Nisan'a ertelendi. İsias’ta yakınlarını kaybeden aileler, adalet ve hak mücadelesini birlikte vermek için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kurmuşlardı.