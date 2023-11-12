Kudüs Hastanesi hizmet dışı kaldı

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:19

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:19

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgede ciddi boyutlara ulaşan yakıt sıkıntısı insani krizi tehlikeli boyuta ulaştırıyor. Hastanelerdeki yakıt sıkıntısı, tedavi gören binlerce Filistinlinin yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Filistin Kızılayı tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin Tel al-Hawa semtinde bulunan Kudüs Hastanesi’nin yakıt sıkıntısı ve elektrik kesintisi nedeniyle artık hizmet dışı kaldığı ifade edildi. Açıklamada, “Filistin Kızılayı, sağlık sisteminin çökmesinden ve bunun sonucunda ortaya çıkan vahim insani koşullardan uluslararası toplumu ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ni imzalayan ülkeleri sorumlu tutuyor” denildi.

CENEVRE SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Cenevre Sözleşmeleri, savaşta insani muameleye ilişkin uluslararası yasal standartları belirleyen 4 anlaşma ve 3 ek protokolden oluşan uluslararası insani yasalardır. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş döneminde sivil kişilerin korunmasına yönelik maddeleri içermektedir.