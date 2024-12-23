Kudüs'te 'bıçaklı saldırı' girişimi: Saldırgan yaralandı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bir İsrailli askere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişi vurularak yaralandı.

Kudüs'te 'bıçaklı saldırı' girişimi: Saldırgan yaralandı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.12.2024 - 15:17

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir İsrailli askere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi yaraladı.

Doğu Kudüs'teki Hizme kontrol noktası yakınlarında bir İsrailli askeri bıçaklamaya çalışan şüphelinin vurularak yaralandığı bildirildi.

Polise göre, saldırgan, Sayeret Dukhifat Caddesi'nde bir araçtan indi ve bir askerin yanından geçerken bıçak salladı.

İsrailli askerin, ateş açarak şüphelinin ağır yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Saldırganın, sağlık görevlileri tarafından Kudüs'teki bir hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, olayın bir saldırı girişimi olduğunu açıkladı.


Etiketler: #israil #Doğu Kudüs

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