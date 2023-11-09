Son Dakika... ABD Gazze'de 'ateşkes' dedi: İsrail doğrulamadı!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 18:47

Güncelleme: 09.11.2023 - 20:19

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde çatışmalara her gün 4 saat ara vereceğini duyuruldu.

Uygulama bugünden itibaren başlayacak.

Açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby şunları söyledi:

"Dört saatlik ateşkesin ne zaman olacağı her gün 3 saat önceden bildirilecek. Bu süre içerisinde ilgili bölgelerde saldırı olmayacak, Gazze güneyine giden mevcut koridorun yanı sıra birde sahilden koridor açılacak."

İSRAİL DOĞRULAMADI

ABD’nin, Gazze’de dört saatlik ateşkes duyurusu İsrail tarafından doğrulanmadı.

İsrail Başbakanlık ofisi, Beyaz Saray'ın duyurduğu dört saatlik insani aralara ilişkin "Çatışmalar devam ediyor ve esirlerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak" açıklamasında bulundu.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada insani aradan bahsedilmezken “İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine güvenlik koridoru açıyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin zaten sivillerin güneye seyahat etmesine izin vermek için günde birkaç saat çatışmalara ara verdiğine değinildi.