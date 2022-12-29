Kumarhane yangınındaki ölü sayısı 19'a yükseldi

29 Aralık 2022 Perşembe, 15:57

Kamboçya-Tayland sınırında bulunan Poipet kentinde çıkan yangında, yaşamını yitiren sayısını güncellendi.

Kamboçyalı yetkililer, "Ceset ve kemikleri gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar 19 ölü var" dedi ve kurtarma ekipleri henüz otelin bazı bölümlerine ulaşamadığı için"rakamın daha da yüksek olabileceği" uyarısında bulundu.

Tayland'dan da destek gelen yangında yaşananlara ilişkin Taylandlı kurtarma grubu Ruamkatanyu Vakfı "İnsanların dumandan kaçmak için binadan dışarı koştuğuna tanık oldum. Bir grup insanın da alevlerden kaçmak için bir çatıya doluştuğunu daha sonra bazı insanların aşağı atladığını gördük" dedi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, yerel yetkililerle yakın koordinasyon içinde olduklarını ve yaralıların Tayland'ın Sa Kaeo eyaletindeki hastanelere nakledildiğini söyledi.

Sa Kaeo eyaletindeki Taylandlı yetkililer, 50'den fazla kurbanın hastaneye kaldırıldığını söylerken, yerel halk sağlığı yetkilisi Prapas Pookduang ise, 13 kişinin "yaşam destek ünitesinde" olduğunu ifade etti.

Sa Kaeo Valisi Parinya Phothisat, Tayland hastanelerinin 79 Tayland vatandaşını, 30 Kamboçyalıyı ve sekiz Endonezyalıyı tedavi ettiğini söyledi.

Ruamkatanyu vakfında görevli Naphat Klonkliang, "Kurtarma ekibi başlangıçta duman nedeniyle çok zorlandı" dedi.