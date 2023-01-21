Kuran-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan suç makinesi çıktı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 18:58

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 18:59

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Yaşanan olaya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden Paludan hakkında bilgiler açıkladı. Mengü, Danimarka vatandaşı olan Paludan'ın Danimarka'da ırkçı bir parti kurduğunu ve girdiği seçimde yüzde 1 oy aldığını söyledi. Mengü'nün açıklamasına göre Paludan, ırkçılık ve nefret suçu nedeniyle 2 aylık da hapis cezasına çarptırıldı.

Mengü, paylaşımında şunları kaydetti:

"İsveç'te Kuran yakma eylemini gerçekleştiren Rasmus Paludan aslında Danimarka vatandaşı. Danimarka'da ırkçı bir parti kurmuşluğu, seçime girip anca yüzde 1 almışlığı var. Irkçılık ve nefret suçu nedeniyle 2 aylık da hapis cezasına çarptırılmış.

İşlediği suçlar nedeniyle avukatlık lisansı ve sürücü lisansı da askıya alınmış, dengesiz, manyak bir tip. Irkçılar, nerede olursa olsun genelde böyle dengesiz, sorunlu tiplerden çıkıyor. Kıssadan hisse ırkçılık kötüdür

Rasmus Paludan daha önce de 24 yaşındaki bir erkeği stalkladığı, yüzlerce mesaj attığı, ısrarla takip ettiği için uzaklaştırma cezası almış"