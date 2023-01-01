Kutlamalar sırasında itfaiyecilere ve polislere saldırı

01 Ocak 2023 Pazar, 17:50

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni yıl kutlama sırasında görev başındaki polise ve itfaiye erlerine saldırıldığı bildirildi.

Berlin İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Berlin’de yılbaşı gecesi itfaiyenin 1717 kez göreve çıktığı ve 749 kez yangına müdahale ettiği belirtildi.

Kentteki kutlamalar sırasında çıkan olaylarda görev başındaki itfaiye erlerine ve araçlara 38 saldırı gerçekleştiği ve 15 itfaiye erinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni yıl kutlamaları sırasında kentte havai fişek kazalarında da en az 22 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yılbaşı gecesi birçok evde yangın çıktığı, Lichtenrade semtinde kimliği belirsiz kişilerin bir caddede barikat oluşturarak ateşe verdiği, olay yerine gelen itfaiyecilere yüzlerini kapatan çok sayıda kişinin taş ve demir sopalarla saldırdığı aktarıldı.

Neukölln ilçesinde ise bir otobüsün yandığı ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerine saldırıda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Berlin itfaiyesi personel ve araçlarıyla yılın en yoğun gecesine hazırlıklıydı. Ancak ekiplerimize yönelik saldırının ölçüsü ve yoğunluğu bizi şaşırttı" değerlendirmesinde bulunuldu.

BERLİN'DE YILBAŞI GECESİ 103 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Berlin polisinden yapılan açıklamada da itfaiye erlerinin yanı sıra polise ve toplu taşıma araçlarında çalışanlara da saldırılar gerçekleştirildiği duyuruldu.

Saldırılarda 18 polisin yaralanırken yılbaşı gecesi kundaklama, patlayıcı maddelerle ilgili ihlaller ve polise saldırılar gibi suçlardan 5’i kadın 103 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Berlin İtfaiye Teşkilatı Direktörü Karsten Homrighausen, itfaiye erlerine ve araçlarına yapılan saldırılara tepki göstererek "Bu saldırılar hiçbir şekilde haklı gösterilemez" ifadesini kullandı.

Acil yardım bekleyen insanların yanına koşanların korunması gerektiğini belirten Homgrighausen, her saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey de Twitter’dan yaptığı açıklamada, polise ve itfaiye karşı saldırıları kınadığını, buradaki şiddet kullanma eğilimi ile tahribatın kendisini derinden sarstığını bildirdi.

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde havai fişek kazaları sunucunda en az iki kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Leipzig kentinde havai fişek kullanımı sırasında ağır yaralanan 17 yaşındaki bir gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, Saksonya-Anhalt eyaletinde caddede havai fişek attığı sırada araç çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gotha kentinde internetten satın aldığı havai fişeğin elinde patlaması sonucunda ağır yaralanan bir kişinin iki kollunun kesildiği, Schleiz kentinde de 21 yaşındaki bir kişinin havai fişek kazasına elini kaybettiği belirtildi.