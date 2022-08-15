Kuveyt'ten 7 yıl sonra süpriz adımı: İran'a Büyükelçi atadı
Kuveyt, Tahran'a büyükelçi atadı.
Kuveyt, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İran'a büyükelçi atadı.
Kuveyt'in yeni Tahran Büyükelçisi Bedr Abdullah el-Munih, güven mektubunun bir nüshasını İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'a sundu.
Görüşmede Abdullahiyan ile Munih, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.
Suudi Arabistan'ın 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam etmesi İran'da büyük tepki toplamıştı. Ülkede protestolar gerçekleştirilmiş ve Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed'deki konsolosluk binasına saldırılar düzenlenmişti.
Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Kuveyt, büyükelçisini çekerek İran'a karşı diplomatik atağa geçen beşinci ülke olmuştu.
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