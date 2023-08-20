Kuzey İrlanda'da 10 bine yakın polisin verilerinin ifşası: Bir kişiye dava açıldı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:11

Güncelleme: 20.08.2023 - 15:11

Bir erkek hakkında, Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı’nda (Police Service of Northern Ireland/PSNI) geçen hafta yaşanan büyük veri ihlaliyle ilgili belge bulundurmaktan dava açıldı.

Kıdemsiz bir çalışanın Bilgi Edinme Özgürlüğü kapsamındaki bir talebe yanıt verirken yaptığı hata sonucu, PSNI'nın halihazırda görev yapan tüm üyelerine ait kişisel veriler geçen salı yayımlanmıştı.

Her çalışanın adlarının baş harfi ve soyadı, rütbesi ya da derecesi, görev yaptığı yer ve çalıştığı birim yayımlanan bilgiler arasında.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre PSNI, teröristlere faydalı olabilecek belge ya da kayıtları bulundurmak ve terör eylemlerinde kullanılmak üzere eşya bulundurmaktan 50 yaşındaki bir erkeğe dava açıldığını cumartesi açıkladı.

Çarşamba günü Lurgan’a bağlı Co Armagh’da yapılan aramanın ardından 39 yaşındaki bir erkek daha veri ihlaliyle ilgili gözaltına alınmış ve sonrasında kefaletle serbest bırakılmıştı.

Pazartesi günü PSNI Emniyet Müdürü Simon Byrne veri ihlaliyle sızan bilgilerin muhalif cumhuriyetçilerin elinde olduğunu doğruladı.

Byrne, muhalif cumhuriyetçilerin bu bilgileri polisi yıldırıp hedef almak için kullanacağına inandığını söyledi.

Pazartesi günü de isimleri silinmiş olmasına rağmen kayda değer sayıda polis memuru ve teşkilat çalışanına ait bilgileri içeren bir belge Falls Road'daki Sinn Fein ofisinin yakınlarına asılmıştı.

Geçen haftadan bu yana, bir polis memurunun 42 memur ve çalışana ait bilgileri içeren dizüstü bilgisayar ve not defterinin hareket halindeki bir araçtan düşerek kaybolduğu bir vakanın da aralarında bulunduğu, çeşitli veri ihlalleri ortaya çıktı.