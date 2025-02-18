Kuzey İrlanda’da kuş gribi alarmı: 64 bin kuş itlaf ediliyor

Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:22

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:22

Kuzey İrlanda’da bir ticari kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edilmesinin ardından yaklaşık 64 bin kuşun itlaf edilmesine karar verildi. Kuzey İrlanda Tarım, Çevre ve Köy İşleri Bakanlığı (DAERA), hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerin alındığını duyurdu.

Kuzey İrlanda'nın Baş Veterinerlik Görevlisi Brian Dooher, Dungannon’daki çiftlikte bulunan tüm kuşların, ihtiyati tedbir olarak itlaf edileceğini açıkladı. Ayrıca, hastalığın yayılmasını engellemek için bölgeye geçici bir kontrol bölgesi (TCZ) oluşturuldu ve çiftlikten alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Yapılan testler, vakanın yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) olduğunu doğrulaması halinde ek koruma önlemleri alınacak.

YETKİLİLERDEN UYARI

Stormont Tarım, Çevre ve Kırsal İşler Bakanı Andrew Muir, durumu değerlendirdi:

“Magherafelt yakınlarında tutsak kuş tesislerinde daha önce teyit edilen bir vakanın ardından, bu yeni şüpheli HPAI vakası, ciddiyetimizi korumamız gerektiğini göstermektedir. Küçük hobicilerden büyük ticari kümes sahiplerine kadar tüm kuş bakıcılarının biyogüvenlik önlemlerine eksiksiz uymaları ve şüpheli vakaları derhal bakanlığa bildirmeleri büyük önem taşımaktadır.”

Kuzey İrlanda’da halihazırda yabani kuşlarda birkaç HPAI vakası doğrulanmış durumda. Yetkililer, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için sıkı önlemlerin devrede olduğunu belirtiyor.

ÜLKE GENELİNDE YENİ KISITLAMALAR

Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, 18 Ocak’tan bu yana Kuzey İrlanda genelinde tüm kuş bakıcılarının biyogüvenlik önlemlerine uyması yasal zorunluluk haline getirildi.

Ek olarak, yeni alınan bir karar kapsamında tüm kümes hayvanlarının ve kuşların kapalı alanlarda tutulması veya yabani kuşlardan izole edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenleme, gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Yetkililer, çiftçiler ve evcil hayvan sahipleri dahil tüm kuş bakıcılarının bu kurallara kesinlikle uyması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki kuş yetiştiricileri için sıkı denetimler devam ederken, yeni vakaların tespiti halinde ek önlemler alınması bekleniyor.