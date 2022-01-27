Kuzey Kore bu ay 6'ıncı füze denemesini gerçekleştirdi
Nükleer silaha sahip Kuzey Kore, kısa menzilli olduğu düşünülen iki balistik füze atışı gerçekleştirdi. Son atışlar ile birlikte bu ay altıncı füze denemesini gerçekleştiren ülkeye ABD'den kınama geldi.
Analistler, 2022'ye yeni ve operasyonel silahlarını tanıtarak başlayan Kuzey Kore'nin son denemeler ile bir ay içerisinde atışı gerçekleştiriken en fazla füze sayısına ulaştığını belirtti.
Kuzey Kore, bu ay ABD'ye karşı savunmasını güçlendireceğini ve "geçici olarak askıya alınan tüm faaliyetleri" sürdürmeyi değerlendireceğini söyleyerek nükleer silahlar ve uzun menzilli füzeler ile gerçekleştirilecek denemelere ilişkin ülkenin kendi kendine karar verdiği bekleme süresine açıkça atıfta bulundu.
Öte yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin doğusundaki Hamhung bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 08.00'de fırlatıldığını belirtti.
Açıklamada, "20 kilometre irtifada 190 kilometre seyreden kısa menzilli füzelerin balistik olma ihtimalinin" yüksek olduğu bildirildi.
"OLDUKÇA TALİHSİZ"
Japonya hükümeti, füzelerin Japon Denizine, ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.
Denemeyi "oldukça talihsiz" olarak nitelendiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.
Ulusal güvenliğe yönelik tehdit hissedilmediğini belirten Kişida, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini söyledi.
Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 6'ıncı kez füze fırlattığını aktardı.
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