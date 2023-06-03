Kuzey Kore'ye karşı harekete geçildi: Gerçek zamanlı bilgi sistemi kurulacak

Japonya, ABD ve Güney Kore Savunma Bakanları, Kuzey Kore'nin füzeleri karşısında, üç ülkeye gerçek zamanlı bilgi paylaşımı sağlayacak bir sistemin kurulması konusunda mutabakata vardı.

AA
Yayınlanma: 03.06.2023 - 11:25
Kuzey Kore'ye karşı harekete geçildi: Gerçek zamanlı bilgi sistemi kurulacak
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu ve Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu kapsamında bir araya geldi.

Görüşme sonrası Lee, üç ülke savunma bakanlarının, Kuzey Kore'nin füzelerine karşı gerçek zamanlı bilgi paylaşımı sağlayacak sistemin yıl sonuna kadar kurulması konusunda anlaştığını açıkladı.

Lee, sistemin Güney Kore, Japonya ve ABD'ye, Kuzey Kore'nin füzelerini daha kesin ve daha net şekilde saptama ve izleme imkanı vereceğini ve üçlü güvenlik işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

2022'de çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatarak rekor sayıda deneme gerçekleştiren Kuzey Kore'nin, yakın gelecekte yeni bir nükleer deneme yapabileceği iddia edildi.

Küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı önemli toplantılardan kabul edilen Shangri-La Diyaloğu'na bu yıl 40 ülkeden 600'ü aşkın kamu temsilcisi ve uzman katılıyor.


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