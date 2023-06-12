Kuzey Kore'den Rusya'ya 'tam destek ve dayanışma' mesajı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda, Pyongyang-Moskova arasındaki stratejik ilişkiyi geliştirmek isteğini dile getirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Rusya Günü" nedeniyle Putin'e kutlama mesajı gönderdi.
Ülkesiyle Rusya arasındaki bağları "değerli stratejik ilişki" olarak nitelendiren Kim, ülkesinin söz konusu işbirliğini güçlendirmek için gayret edeceğini belirtti.
Kim, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’nın yanında olduğunu yineleyerek, Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya'ya "tam destek vermeye ve dayanışmaya" devam edeceklerini ifade etti.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle uluslararası toplumun Rusya'ya ambargo ve kınamalarına karşın, Pyongyang'ın Moskova'ya silah gönderdiği iddia ediliyor.
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