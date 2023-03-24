Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' oluşturabilecek su altı dronunu test etti
Kuzey Kore, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip "radyoaktif tsunami" oluşturabilecek su altı dronunu test ettiğini duyurdu.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, "gizli silah" olarak adlandırılan su altı dronu, Güney Hamgyong kentine bağlı Riwon bölgesinden denize bırakıldı.
Korece "tsunami" anlamına gelen "Haeil" adı verilen dron, denize bırakıldığı bölgeden 80 ila 150 metre derinlikte 59 saat 12 dakikalık seyrin ardından doğu sahillerinde patlatıldı.
Dronun, "süper ölçekli radyoaktif tsunami oluşturarak düşman gemilerine ve limanlarına saldırmak için tasarlandığı" iddia edildi.
Dron, limandan veya gemilerden denize bırakılarak kullanılabiliyor.
Dronun testlerine nezaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey'in "sınırsız caydırıcılık kabiliyetini" fark etmelerini sağlamak için "saldırı eylemlerinin" yapılması gerektiğini savunarak, ABD ve Güney Kore'yi "sorumsuzca" yürüttükleri askeri tatbikatları durdurmaları konusunda uyardı.
Kuzey Kore'nin geliştirdiğini iddia ettiği son silahın, ABD'nin kıyı şehirlerini yok edebilecek radyoaktif okyanus dalgaları ve nükleer tsunamiler üretme yeteneğine sahip olduğu öne sürülen Rus Poseidon torpidolarına benzediği düşünülüyor.
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