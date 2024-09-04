Kuzey Kore'de onlarca yetkilinin 'idam edildiği' iddiası
Kuzey Kore'de temmuzda meydana gelen sellerde görevlerini yerine getirmemekle suçlanan 20 ila 30 yetkilinin ülke lideri Kim Jong-un'un emriyle idam edildiği iddia edildi.
Merkezi Güney Kore'de bulunan Chosun TV kanalının haberinde, Kuzey Kore'de temmuzda meydana gelen sellerin ardından ülkedeki ilgili yetkililere ilişkin iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre, Kuzey Kore lideri Kim'in emriyle, sellerde görevlerini yerine getirmemekle suçlanan 20 ila 30 yetkilinin geçen ay idam edildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinden, konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, iddialar üzerine durumun "yakından izlendiği" belirtildi.
Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde, temmuzda, şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.
Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.
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