Kuzey Kore'den meydan okuma: Test atışını yaptı

Kuzey Kore'nin, yeni bir güdüm sistemi ile donatılmış 240 milimetrelik çok namlulu roketatarın deneme atışını gerçekleştirdiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:41
Kuzey Kore'den meydan okuma: Test atışını yaptı
Abone Ol google-news

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, çok namlulu roketatarın manevra ve konsantre atış kabiliyeti teknik olarak güncellendi.

Yeni bir güdüm sistemiyle donatılan 240 milimetrelik çok namlulu roketatarın test atışı yapıldı.

Test atışına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı.

Kuzey Kore, 12 Şubat'ta çok namlulu roketatar için yeni "kontrol edilebilir" mühimmat ve balistik kontrol sistemi geliştirdiğini açıklamıştı.

Yeni geliştirilen sistemlerin Kuzey Kore ordusunun çok namlulu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı kaydedilmişti.


Kuzey Kore haberleri roket haberleri

İlgili Haberler

Kuzey Kore'den yeni silah: Kim Jong Un 'intihar dronlarını' denetledi

Kuzey Kore'den yeni silah: Kim Jong Un 'intihar dronlarını' denetledi
ABD'den Güney Kore'ye helikopter satışına onay

ABD'den Güney Kore'ye helikopter satışına onay
Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseliyor: Güney Kore’ye sığındı

Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseliyor: Güney Kore’ye sığındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler