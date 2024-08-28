Kuzey Kore'den meydan okuma: Test atışını yaptı
Kuzey Kore'nin, yeni bir güdüm sistemi ile donatılmış 240 milimetrelik çok namlulu roketatarın deneme atışını gerçekleştirdiği bildirildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, çok namlulu roketatarın manevra ve konsantre atış kabiliyeti teknik olarak güncellendi.
Yeni bir güdüm sistemiyle donatılan 240 milimetrelik çok namlulu roketatarın test atışı yapıldı.
Test atışına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı.
Kuzey Kore, 12 Şubat'ta çok namlulu roketatar için yeni "kontrol edilebilir" mühimmat ve balistik kontrol sistemi geliştirdiğini açıklamıştı.
Yeni geliştirilen sistemlerin Kuzey Kore ordusunun çok namlulu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı kaydedilmişti.
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