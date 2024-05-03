Kuzey Kore'den Covid-19 sonrası bir ilk: Öğrenci kabulüne başladı
Kuzey Kore, Covid-19 salgınının ardından 80'den fazla Çinli öğrencinin ilk kez ülkeye girişine izin verdi.
Yonhap'ın haberine göre, salgının başlaması sonrası sınırlarını dış dünyaya kapatan Kuzey Kore, ilk defa yurt dışından öğrenci kabulüne başladı.
Pyongyang'daki Çin Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda 41 öğrencinin Kuzey Kore'ye ulaştığı bildirildi.
Çin ile Kuzey Kore arasındaki öğrenci değişim programlarının yeniden başladığı ifade edilen paylaşımda, 45 Çinli öğrencinin kısa süre önce Kuzey'e giriş yaptığı belirtildi.
Kuzey Kore, Covid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmış ancak Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerle ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.
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