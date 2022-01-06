Kuzey Kore’den yeni yılın ilk füze denemesi

06 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in dün gelecek dönemde Kore Yarımadası’nı birleştirmesi planlanan demiryolu projesinin açılış törenine katılırken Kuzey Kore’nin yeni bir füze denemesi yaptığı iddia edildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin sabah saatlerinde ülkenin doğu kıyısından denize doğru bir balistik füze ateşlediği belirtildi. Durumun ABD ile yakın işbirliği içinde analiz edildiği vurgulandı. Japon basını, Başbakan Fumio Kişida’nın kriz masası kurduğunu kaydetti.

