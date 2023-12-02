Kuzey Kore'ye misilleme: İlk casus uydusunu fırlattı

Güney Kore, ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen "Falcon 9" adlı roketin taşıdığı casus uydusunu fırlattı.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:48
Kuzey Kore'ye misilleme: İlk casus uydusunu fırlattı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, "Falcon 9" roketinin taşıdığı casus uydu ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldığını açıkladı.

Roket yerel saatle 10.19'da kalkışını tamamlamasının ardından 4 dakika sonra casus uyduyu yörüngeye yolladı.

Fırlatma SpaceX'in internet sitesinde canlı yayınla görüntülendi.

Güney Kore, 2025'e kadar dört tane daha radar uydusu göndermeyi planlıyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 30 Kasım'da gönderilmesi planlanan ilk askeri casus uydusunun fırlatılma tarihinin, kötü hava koşulları nedeniyle 2 Aralık'a ertelendiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.


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