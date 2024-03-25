Enis Bardhi'nin çabası yetmedi: Kuzey Makedonya, Karadağ'a diş geçiremedi!

Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin formasını giydiği Kuzey Makedonya, hazırlık maçında karşılaştığı Karadağ'a 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 22:44
Enis Bardhi'nin çabası yetmedi: Kuzey Makedonya, Karadağ'a diş geçiremedi!
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Kuzey Makedonya, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Karadağ'a 1-0 mağlup oldu.

Karadağ'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Stevan Jovetic kaydetti.

Enis Bardhi karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


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