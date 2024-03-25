Enis Bardhi'nin çabası yetmedi: Kuzey Makedonya, Karadağ'a diş geçiremedi!
Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin formasını giydiği Kuzey Makedonya, hazırlık maçında karşılaştığı Karadağ'a 1-0 mağlup oldu.
Kuzey Makedonya, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Karadağ'a 1-0 mağlup oldu.
Karadağ'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Stevan Jovetic kaydetti.
Enis Bardhi karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
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