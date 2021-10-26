Kuzey Ren-Vestfalya başbakanı Armin Laschet, görevinden istifa etti

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

DW’nin haberine göre, 26 Eylül’de düzenlenen genel seçimlerinde milletvekili seçilen Laschet’in, bu görevi üstlenebilmesi için başbakanlık görevinden ayrılması gerekiyordu. CDU’nun genel başkanlığı görevini geçen yıl Başbakan Angela Merkel’den devralan Armin Laschet, seçimlere Hıristiyan birlik partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı olarak girmişti. Hıristiyan birlik partileri seçimden ağır bir yenilgiyle çıkarken Laschet, yenilginin sorumluluğunu üstlenmiş, görevlerini bırakacağını duyurmuştu. Dün ilk olarak eyalet başbakanlığı görevini resmen bıraktığını açıkladı. Bu adımı sene sonunda yapılacak ilk parti kongresinde parti genel başkanlık görevini devretmesinin izleyeceği yorumları yapılıyor.

KOALİSYON PAZARLIĞI

Seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon görüşmeleri başlatmıştı. Almanya’da bu üç partinin yakın bir tarihte koalisyon hükümeti kurmasına kesin gözle bakılıyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise Laschet’ten boşalan koltuğa Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst’ün getirilmesi bekleniyor.