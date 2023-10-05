Las Vegas’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı
ABD’nin Nevada çölüne bağlı Las Vegas’ta fındık büyüklüğünde dolu yağması sonucu yollar beyaza büründü.
ABD’de kumarhaneler kenti olarak da bilinen Las Vegas’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
Nevada çölüne kurulu Las Vegas'ta yollar beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Dolu yağışı sürücülerin ve yayaların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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