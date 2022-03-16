Lavrov ile Çavuşoğlu, Moskova’da bir araya geldi: 'Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz'

16 Mart 2022 Çarşamba, 14:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde açıklamada bulunan ikiliden Lavrov, "Ukrayna ile ilgili görüş ayrılığımız var" dedi.

Lavrov, "Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Türkiye başından beri dengeli ve objektif bir tutum sergiledi" şeklinde konuştu.

"Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir" ifadelerini kullandı.