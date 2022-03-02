Lavrov: Kırım Ukrayna’ya ait kalsaydı, şimdi NATO üslerine ev sahipliği yapıyor olurdu

02 Mart 2022 Çarşamba, 19:37

Al Jazeera’ya konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Şu anda bitirmeye çalıştığımız krizin sona ermesinin ardından Ukraynalılar gelecekte nasıl yaşayacaklarına kendileri karar vermeliler. Bu, şu anda siyasi çevrelerde görüşülüyor. Ben bu tartışmalara katılmıyorum. Biz kesinlikle bunun Ukrayna’da yaşayan tüm halkların görüşü olması gerektiği gerçeği üzerinden hareket ediyoruz” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan diğer ifadeler şöyle oldu:

Rusya her türlü ekonomik ve siyasi baskıya direnebilecek güçte.

Zelenskiy kendi halkına karşı devam eden kanlı savaş konusunda hiçbir şey yapmadı. Donbass temsilcileri ile çok sayıda anlaşma imzaladığında düzeni sağlayacağı vaadinde bulunurken yalan söyledi. Bu anlaşmaları gözünü kırpmadan ihlal etti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki onlarca yıl boyunca edinilen deneyim göz önünde bulundurularak Ukrayna’daki özel operasyon çerçevesinde net bir görev belirlendi. Bu görev, Ukrayna’nın militarizmden arındırılması. Ukrayna’ya hiçbir zaman konuşlandırılmayacak, burada asla yapılmayacak spesifik türlerde saldırı silahları belirlenmeli.

Her türlü baskıya dayanabileceğimizden şüphesi olan varsa, Rusya, Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği tarihine veya hayatımızın düşman orduları tarafından işgal edildiğimiz dönemlere dair tarihine bakmasını tavsiye ederim.

"UKRAYNA’NIN BAĞIMSIZ OLDUĞUNA KİMSENİN İNANDIĞI YOK"



Ukrayna ile müzakerelerimizde onlardan kapitülasyon talep etmiyoruz, bir anlaşma teklif ediyoruz. Bu anlaşma ulusal azınlıklar da dahil ülkede yaşayan tüm halkların yasal haklarını, eşit olmasını garanti altına alacak.

Ukrayna teknik açıdan nükleer silah yapma potansiyeline sahip, Rusya buna izin vermeyecek.

Ukrayna’daki operasyonun amacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de belirttiği gibi, oradaki, özellikle de Donbass’taki insanları korumak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, güvenlik garantilerini almak istediğini belirtti. Bence bu olumlu bir adım. Müzakerecilerimiz ikinci turda Ukraynalı temsilcilerle bu garantileri konuşmaya hazır. Ancak Ukraynalı temsilciler ilk görüşmede olduğu gibi ikinci turu da erteliyor. Sanırım ABD’liler buna izin vermiyor. Bu nedenle Ukrayna’nın bağımsız olduğuna kimsenin inandığı yok.

Batı Demir Perde’yi indirmeye karar verirse, sizi temin ederim ki, yaşamaya devam etmek, gelişmek için fırsat bulacak, hatta Batılı partnerlerimizin kendi güvenilmezliği ve müzakere edilemezliğini bir kez daha kanıtlamak suretiyle yaptıkları şeyler konusunda çok fazla endişelenmeyeceğiz.

"UKRAYNA, GEÇMİŞTE ALMANYA GİBİ NAZİLERDEN ARINDIRMA PROSEDÜRÜNDEN GEÇMELİ"

Ukrayna’nın geçmişte Almanya gibi Nazilerden arındırma prosedüründen geçmesi gerektiğine dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi: