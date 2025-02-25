Lavrov’dan Ankara ziyareti

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

Ankara’daki ortak basın toplantısında Fidan, “Bugün savaş 4. yılına girerken ABD tarafından başlatılan ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen bir girişim mevcut. ABD’nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz” dedi. Türkiye’nin süreçte hızlandırıcı, kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Türkiye’nin gündeme gelen BRICS üyeliği olasılığını da değerlendiren Fidan, Ankara’nın uzun yıllara dayanan Avrupa Birliği üyelik sürecine işaretle “Müzakereler bir noktada donmuş durumunda. Bunu kimse açıktan söylemiyor ama vaziyet bu” diye konuştu.

BRICS’in genişlemesini dondurmuş durumda olduğuna dikkat çeken Fidan, “Üyelik teklifi bize gelmedi” ifadelerini kullandı. Suriye konusunda Fidan, “Ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi gerektiği konusunda benzer görüşlere sahibiz” değerlendirmesi yaptı.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Lavrov ise Türkiye ile Rusya’nın her alanda temas halinde olduğuna vurgu yaparak “Son görüşmemiz G20 toplantıları çerçevesindeydi. Enerji ve finans sektöründe işbirliğimizi, ulaşımda ve turizm sektöründe işbirliğini konuştuk” şeklinde konuştu.

Rus bakan, “Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. Rusya ve ABD arasında görüşme hakkında bilgi verdim. (ABD’yle) Büyükelçilik faaliyetlerini başlatmak için bu hafta kapsamlı istişareler yapılacak” ifadesini kullandı.

“Savaşın ortaya çıkma nedenlerini” ortadan kaldırmadan barışın gelemeyeceğini” kaydetti. Suriye’ye ilişkin Lavrov, oradaki “ABD üslerinin durumuna Suriye hükümeti karar verir. Ancak bu üslerin oradaki amacı, bölücü Kürt grupları desteklemekti” dedi. Lavrov, ortak basın toplantısının ardından Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

ŞAM’DAN ZİYARET İDDİASI

Öte yandan daha önce medyada Lavrov’un Türkiye’nin ardından Şam’a gidebileceği yorumları yapılırken dün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin Ankara’ya geldiği iddiası basına yansıdı.