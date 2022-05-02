Lavrov'dan Putin'in sağlık durumu ile ilgili açıklama: 'Bunu görüştüğü liderlere sorun'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Putin'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

İHA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:45
Lavrov'dan Putin'in sağlık durumu ile ilgili açıklama: 'Bunu görüştüğü liderlere sorun'
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, özellikle Batı medyasının haber yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Lavrov, Putin’in son dönemlerde birçok ülke lideriyle temas halinde olduğunu ve en son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü belirterek “Bunu Putin’in görüştüğü liderlere sorun” diyerek Putin’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ima etti.


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