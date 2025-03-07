Lazkiye’de Esad unsurlarına operasyon: 10 ölü
Suriye’nin Lazkiye kentinde Beşar Esad yanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ordusuna mensup 10 asker öldü.
Lazkiye kentinde silahlarını teslim etmeyi reddeden Beşar Esad yanlılarına yönelik Suriye ordusunun operasyonları sürüyor.
Bölgede 2 gündür Esad yanlıları ile Suriye askerleri arasında çıkan çatışmada, en az 10 Suriye ordusu askerinin öldüğü belirlendi.
Yer yer patlamaların yaşandığı bölgede çatışmalar sürerken, Suriye ordusuna destek amaçlı çok sayıda güvenlik güçleri Lazkiye’ye sevk edildi.
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