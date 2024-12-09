100’den fazla saldırı… İsrail’in hedefi bu sefer Lazkiye!
Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
İsrail, terör örgütü HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad döneminin son bulmasıyla Suriye’ye yönelik hava saldırılarını artırdı.
Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.
İsrail ordusu, başkent Şam da dahil olmak üzere Suriye topraklarına 100’den fazla saldırı gerçekleştirdi.
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