Le Pen'den Macron'a 'Gabon' eleştirisi: Afrika politikanızdaki tutarlılık nedir?

Fransız aşırı sağcı milletvekili Marine Le Pen, Gabon'daki darbe sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümetinin Afrika'da yürüttüğü politikayı eleştirdi.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:07
Le Pen'den Macron'a 'Gabon' eleştirisi: Afrika politikanızdaki tutarlılık nedir?
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Fransız aşırı sağcı milletvekili Marine Le Pen, X sosyal medya platformundan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı etiketleyerek yaptığı açıklamada, Gabon'da cumhurbaşkanı seçimleri sonrası ciddi olaylar yaşandığını belirtti.

Le Pen, Colonna'ya "Afrika politikanızı tanımlayan beceriksizlik göz önüne alındığında, Fransa'nın bu tarihi dost ülkeyle ilişkilerinde yürüttüğü doktrinin ne olduğunu bize söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Colonna'ya Gabon'daki Fransız vatandaşlarını korumak için ne tür önlemler alındığını soran Le Pen şu ifadeleri kullandı:

"Fransa bu seçimin geçerliliğini tanıyor mu? Gabon hükümetine destek amacıyla ülkemizin müdahale etmesini öngören bir anlaşmanın olmadığını bize teyit edebilir misiniz? Çad, Mali, Nijer ve şimdi de tarihten bu yana Fransa yanlısı Afrika ülkesindeki kötü sonuçları gördüğümüzde, Afrika politikanızdaki tutarlılık nedir?"

Le Pen, Fransa'nın, halklara ve egemenliklere daha saygılı bir işbirliğini kapsayan Afrika politikası yürütmesi gerektiğini belirtti.


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