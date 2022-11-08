Leslie Phillips kimdir? Leslie Phillips neden hayatını kaybetti?
İngiliz aktör ve seslendirme sanatçısı Leslie Phillips hayatını kaybetti. Leslie Phillips kimdir? Leslie Phillips neden hayatını kaybetti?
Harry Potter hayranlarının sesi ile tanıdığı 98 yaşındaki İngiliz aktör Leslie Phillips tedavisi devam ederken yaşam mücadelesini kaybetti.
LESLİE PHİLLİPS KİMDİR?
20 Nisan 1924'te Londra'da doğdu. 1935'te babası hayatını kaybetti. Babasının ölümünden sonra Phillips, annesinin ısrarı üzerine Italia Conti Akademisine gönderildi. Orada, Cockney aksanını kaybetmek için drama, dans ve özellikle diksiyon derslerine katıldı. Phillips 1938'de ilk kez bir filmde rol aldı. Phillips ilk filmini 1938'de Lancashire'dan müzikal komedi Lassie'de yaptı .
Harry Potter filminin 3 serisinde 'Seçmen Şapka'yı seslendirdi.
Phillips, Kraliçe II. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluk Nişanı aldı.
LESLİE PHİLLİPS'İN YER ALDIĞI FİLMLER
1938 Lancashire konumundan Lassie
1938 Kale
1938 Yüksek Tırmanma
1939 Mikado
1939 Dört Tüy
1940 Gururlu Vadi
1940 Bağdat Hırsızı
1943 Ritim Serenat
1946 Sihirli Yay
1948 Anna Karenina
1948 Kırmızı ayakkabılar
1949 Olaylar Treni
1950 İsimsiz Kadın
1951 Londra Havuzu
1952 Ses Bariyeri
1953 Sahte
1954 Denizcilerin Ne Olduğunu Bilirsin
1955 Mutlu oldukları sürece
1955 Paranızın Değeri
1956 Gama İnsanları
1956 Büyük Para
1957 Wimpole Sokağının Barrettları
1957 Hukuk Kardeşler
1957 Dünyadaki En Küçük Gösteri
1957 Yüksek Uçuş
1957 Küçük Kızlar
1957 Sadece benim şansım
1958 Ben Monty'nin Çiftiydim
1959 Donanma Tarlası
1959 Cenazeleri Seven Adam
1959 kızgın tepeler
1959 Devam Hemşire
1959 Devam Et Öğretmen
1959 Bir Clanger Düşürdüğümüz Gece
1959 Lütfen Ters Çevirin
1959 Fernando I: Napoli Kralı
1959 Bu Diğer Cennet
1960 Sorun için Inn
1960 Aşık Doktor
1960 Kıçını İzle
1960 Şaka yapmıyorum
1961 Lulu ile Bir Haftasonu
1961 Çok önemli kişi
1961 Rüzgarı Yükseltmek
1962 Anonim Sahtekarlar
1962 Köpek kulübesinde
1962 En uzun gün
1962 Hızlı Bayan
1964 Baban da Geldi!
1965 Şaka yapıyor olmalısın!
1966 Yonca Doktoru
1967 Fas 7
1970 Bazıları Yapacak
1970 Başı belada olan doktor
1971 Muhteşem Yedi Ölümcül Günah
1973 Şimdi değil sevgilim
1974 Orada Sadece Yatmayı
1975 İspanyol Sineği
1976 Şimdi değil, Yoldaş
1985 Afrika dışında efendim
1987 Güneş imparatorluğu
1989 Skandal
1990 Ay Dağları
1991 Kral Ralph
1992 Kolomb'a Devam Edin
1996 Ağustos
1997 Suçüstü yakalandı
1997 Çakal
1998 Orgazm Raygun
2000 Grace'i Kurtarmak
2001 Lara Croft: Tomb Raider
2001 Harry Potter ve Felsefe Taşı
2002 yıldırımlar
2002 Harry Potter ve Sırlar Odası
2003 Gizli Anlaşma
2004 Milyonlarca
2004 Churchill: Hollywood Yılları
2005 Beni Renklendir
2006 Venüs
2008 Orda kimse var mı?
2011 Geç Bloomers Aslan
2011 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları
2012 Ölümden sonra
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