Leslie Phillips kimdir? Leslie Phillips neden hayatını kaybetti?

08 Kasım 2022 Salı, 17:09

Harry Potter hayranlarının sesi ile tanıdığı 98 yaşındaki İngiliz aktör Leslie Phillips tedavisi devam ederken yaşam mücadelesini kaybetti.



LESLİE PHİLLİPS KİMDİR?



20 Nisan 1924'te Londra'da doğdu. 1935'te babası hayatını kaybetti. Babasının ölümünden sonra Phillips, annesinin ısrarı üzerine Italia Conti Akademisine gönderildi. Orada, Cockney aksanını kaybetmek için drama, dans ve özellikle diksiyon derslerine katıldı. Phillips 1938'de ilk kez bir filmde rol aldı. Phillips ilk filmini 1938'de Lancashire'dan müzikal komedi Lassie'de yaptı .

Harry Potter filminin 3 serisinde 'Seçmen Şapka'yı seslendirdi.



Phillips, Kraliçe II. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluk Nişanı aldı.



LESLİE PHİLLİPS'İN YER ALDIĞI FİLMLER

1938 Lancashire konumundan Lassie

1938 Kale

1938 Yüksek Tırmanma

1939 Mikado

1939 Dört Tüy

1940 Gururlu Vadi

1940 Bağdat Hırsızı

1943 Ritim Serenat

1946 Sihirli Yay

1948 Anna Karenina

1948 Kırmızı ayakkabılar

1949 Olaylar Treni

1950 İsimsiz Kadın

1951 Londra Havuzu

1952 Ses Bariyeri

1953 Sahte

1954 Denizcilerin Ne Olduğunu Bilirsin

1955 Mutlu oldukları sürece

1955 Paranızın Değeri

1956 Gama İnsanları

1956 Büyük Para

1957 Wimpole Sokağının Barrettları

1957 Hukuk Kardeşler

1957 Dünyadaki En Küçük Gösteri

1957 Yüksek Uçuş

1957 Küçük Kızlar

1957 Sadece benim şansım

1958 Ben Monty'nin Çiftiydim

1959 Donanma Tarlası

1959 Cenazeleri Seven Adam

1959 kızgın tepeler

1959 Devam Hemşire

1959 Devam Et Öğretmen

1959 Bir Clanger Düşürdüğümüz Gece

1959 Lütfen Ters Çevirin

1959 Fernando I: Napoli Kralı

1959 Bu Diğer Cennet

1960 Sorun için Inn

1960 Aşık Doktor

1960 Kıçını İzle

1960 Şaka yapmıyorum

1961 Lulu ile Bir Haftasonu

1961 Çok önemli kişi

1961 Rüzgarı Yükseltmek

1962 Anonim Sahtekarlar

1962 Köpek kulübesinde

1962 En uzun gün

1962 Hızlı Bayan

1964 Baban da Geldi!

1965 Şaka yapıyor olmalısın!

1966 Yonca Doktoru

1967 Fas 7

1970 Bazıları Yapacak

1970 Başı belada olan doktor

1971 Muhteşem Yedi Ölümcül Günah

1973 Şimdi değil sevgilim

1974 Orada Sadece Yatmayı

1975 İspanyol Sineği

1976 Şimdi değil, Yoldaş

1985 Afrika dışında efendim

1987 Güneş imparatorluğu

1989 Skandal

1990 Ay Dağları

1991 Kral Ralph

1992 Kolomb'a Devam Edin

1996 Ağustos

1997 Suçüstü yakalandı

1997 Çakal

1998 Orgazm Raygun

2000 Grace'i Kurtarmak

2001 Lara Croft: Tomb Raider

2001 Harry Potter ve Felsefe Taşı

2002 yıldırımlar

2002 Harry Potter ve Sırlar Odası

2003 Gizli Anlaşma

2004 Milyonlarca

2004 Churchill: Hollywood Yılları

2005 Beni Renklendir

2006 Venüs

2008 Orda kimse var mı?

2011 Geç Bloomers Aslan

2011 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları

2012 Ölümden sonra