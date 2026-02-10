Cumhuriyet Gazetesi Logo
Libya'da helikopter düştü: Can kayıpları var!

Libya'da helikopter düştü: Can kayıpları var!

10.02.2026 08:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Libya'da helikopter düştü: Can kayıpları var!

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde düşen helikopterdeki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kufra Belediyesi Basın Ofisi, Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz'in düşen helikopterde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajını paylaştı.

Bumeriz mesajında, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssünde bir helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini üzüntüyle aldıklarını ifade etti.

Düşen helikopterde ölenlerin isimlerini de paylaşan Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

İlgili Konular: #kaza #libya #helikopter

İlgili Haberler

Libya'dan Seyfülislam Kaddafi suikastına ilişkin ilk açıklama
Libya'dan Seyfülislam Kaddafi suikastına ilişkin ilk açıklama Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Seyfülislam Kaddafi’nin öldürülmesini kınayarak, faillerin cezasız kalmaması için soruşturmanın yakından takip edildiğini açıkladı.
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya medyası, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğünü iddia etti.
Libya Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü uçak kazası... Bakan Uraloğlu karakutu incelemesine ilişkin konuştu: Ses kayıtları çözüldü!
Libya Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü uçak kazası... Bakan Uraloğlu karakutu incelemesine ilişkin konuştu: Ses kayıtları çözüldü! Ankara'da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı'nın da yaşamını yitirdiği uçağının karakutu incelemeleri tamamlandı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ses kayıtlarına ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın karakutusunda yapılan inceleme sonucu ses kayıt cihazındaki (CVR) bütün bilgilerin çözüldüğünü, pilotların "iki jeneratörün devre dışı kaldığı"na dair konuşmalarının olduğunu bildirdi.