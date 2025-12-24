Libya, üç günlük ulusal yas ilan etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 08:14:00
Libya Ulusal Birlik Hükümeti; Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyetin Ankara yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi iş jetinin ülkeye dönüşü sırasında Ankara yakınlarına düşmesinin ardından Libya yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 5 askeri personelin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilerek, "Bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi etkinlikler ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır" denildi.

Kazada hayatını kaybeden askerlerin Libya’ya fedakarca hizmet ettiği vurgulanarak, "Merhumların ailelerine ve silahlı kuvvetlerdeki meslektaşlarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunar; yüce Allah’tan kendilerine engin rahmetiyle muamele etmesini, onları cennetinde ağırlamasını ve geride kalan ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet vermesini niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin Savunma Bakanlığı’na Ankara’ya resmi bir heyet gönderilmesi ve kazanın koşullarının Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon içinde araştırılması talimatı verdiği aktarıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye’ye yaptıkları resmi ziyareti tamamlayarak ülkelerine doğru yola çıkan 5 kişilik Libyalı askeri heyeti taşıyan bir uçak, Ankara yakınlarında radardan kaybolmuştu.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe; uçağın düştüğünü ve Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub’un kazada hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ACİL İNİŞ BİLDİRİMİ YAPTIĞI AÇIKLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden bağlantı sağlanamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

