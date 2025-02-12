Yunan basını: Macron, Miçotakis'in 'Türkiye'ye Meteor füzeleri satmayın' talebini reddetti

Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:11

Güncelleme: 12.02.2025 - 12:11

Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesinin 'Fransız Meteoriti' başlıklı haberine göre, Miçotakis'in Türkiye'ye Meteor füzesi satılmaması talebine karşılık Macron'dan aldığı yanıt, Meteorların satışının engellenmesi olasılığının olmadığı yönünde oldu.

Fransa tarafı, Meteor'un altı ülkenin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilmesi nedeniyle uluslararası pratik olarak bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e bildirdi.

Öte yandan haberde isimsiz kaynaklara dayandırılarak Yunanistan'ın, füzelerin Ankara'ya olası satışını önlemek üzere konsorsiyumda yer alan diğer ülkelerin hükümetlerine de başvurmayı hedeflediği belirtildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

METEOR FÜZELERİ

Fransa merkezli MBDA tarafından üretilen ve dünyanın en gelişmiş hava-hava füze sistemlerinden biri olarak kabul edilen, görüş ötesi havadan havaya füze sınıfına ait Meteor füzeleri, Fransa'nın yanı sıra aralarında İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç merkezli savunma şirketlerinin bulunduğu geniş bir konsorsiyum tarafından üretilmektedir.

Konsorsiyuma katkıda bulunan ülkelerin rolleri şu şekildedir:

Fransa: MBDA Fransa üzerinden ana katkıyı sağlar.

Birleşik Krallık: Füzenin arayıcı başlık ve itki sistemine odaklanan MBDA UK ile önemli bir rol oynar.

Almanya: Endüstriyel ve teknik uzmanlık sağlar.

İtalya: Füze sisteminin bazı bileşenlerine katkıda bulunur.

İspanya: Üretim ve entegrasyon süreçlerinde yer alır.

İsveç: Gripen savaş uçakları gibi İsveç uçaklarına entegrasyonu destekler.

ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK DETAYLARI

Görüş Ötesi Menzil (BVR) Kabiliyeti: Meteor, görüş ötesi menzilde hedefleri vurmak üzere tasarlanmıştır. 150 kilometreyi aşan menziliyle, mevcut hava-hava füzeleri arasında en uzun menzile sahip sistemlerden biridir.

Ramjet İtki Sistemi: Geleneksel roket motorlu füzelerin aksine, Meteor bir ramjet itki sistemi kullanır. Bu, uçuş boyunca yüksek hızını (Mach 4) korumasını sağlar, böylece daha uzun menzil ve üstün manevra kabiliyeti sunar.

Aktif Radar Arayıcı Başlık: Meteor, aktif radar arayıcı teknolojisi ile donatılmıştır. Bu sayede elektronik karşı tedbirlerin yoğun olduğu ortamlarda bile bağımsız olarak hedefini takip edip etkisiz hale getirebilir.

Kaçışsız Bölge (No-Escape Zone): Füzenin sahip olduğu geniş kaçışsız bölge, hedefin menzile girdiği anda kaçma olasılığını neredeyse sıfıra indirir.

Ağ Merkezli Savaş Uyumlu: Meteor, gerçek zamanlı verilerle çalışan ağ merkezli savaş sistemlerine entegre edilebilir. Uçaklar veya yer radarları gibi kaynaklardan alınan verilerle uçuş sırasında hedef bilgileri güncellenebilir.

Yüksek İmha Olasılığı: Yüksek hassasiyetli güdüm, yüksek hız ve enerjiye sahip savaş başlığı, Meteor’un düşman savaş uçaklarını, bombaları ve insansız hava araçlarını etkili bir şekilde yok etmesini sağlar.

TÜRKİYE'YE SAĞLAYACAĞI YETENEKLER

Gelişmiş Hava Üstünlüğü: Meteor, Türkiye’nin hava kuvvetlerini önemli ölçüde güçlendirerek rakipsiz bir menzil ve yüksek imha olasılığı sunar. F-16 uçakları veya yerli üretim TF-X (Kaan) ile entegrasyonu, Türkiye’nin hava muharebe kabiliyetlerini ciddi şekilde artıracaktır.

Bölgesel Tehditlere Karşı Caydırıcılık: Meteor’un uzun menzilde tehditleri etkisiz hale getirme kabiliyeti, Türkiye’ye bölgesel çatışmalarda stratejik bir avantaj sağlar ve tehditleri yaklaşmadan önce bertaraf etme imkânı sunar.

Ağ Destekli Savaş Sistemlerine Entegrasyon: Türkiye’nin güçlü hava savunma ağı, Meteor’u AWACS uçakları veya kara tabanlı radarlarla birlikte kullanarak ortak hedefleme kabiliyetini artırabilir.

Güç Çarpanı: Meteor, yüksek menzili sayesinde Türk savaş uçaklarının düşman hava savunma menziline girmeden düşman uçaklarını vurmasını mümkün kılar.

Bütün bunlara ilaveten, Meteor’un satın alınması ve potansiyel ortak üretimi, Türkiye’nin ABD’den tedarik ettiği AIM-120 AMRAAM gibi sistemlere olan bağımlılığını azaltarak savunma portföyünü çeşitlendirebilir.

YUANİSTAN NEDEN RAHATSIZ?

Meteor füzelerinin Türkiye’ye satışı, özellikle Yunanistan için ciddi endişelere neden olmaktadır. Ege Denizi’ndeki hassas stratejik denge, Meteor’un Türkiye’ye sağlayacağı üstünlükle değişime uğrayabilir. Bu füze, Türk savaş uçaklarına Yunan uçaklarını kendi etkili menzillerine girmeden vurma kabiliyeti kazandırarak, Yunanistan’ı dezavantajlı bir duruma düşürecektir.

Yunanistan, hâlihazırda AIM-120 AMRAAM ve eski nesil MICA füzelerini kullanmaktadır. Meteor’un sahip olduğu üstün menzil, yüksek hız ve geniş kaçışsız bölge özellikleri, Yunanistan’ın hem görüş ötesi hem de yakın hava muharebelerinde etkinliğini azaltacaktır. Ayrıca, Ege ve Doğu Akdeniz’deki hava sahası ihlalleri ve tartışmalı bölgeler üzerindeki anlaşmazlıklar Türkiye’yi, Meteor füzeleri ile birlikte daha avantajlı bir konuma getirebilir. Bu durum, Yunanistan’ın savunma politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

Yunanistan’ın şu anda Meteor füzesi taşıyabilen Rafale uçaklarına sahip olması önemli bir avantaj olarak görülse de, Türkiye’nin bu sistemi mevcut F-16 filosuna veya gelecekteki TF-X savaş uçaklarına entegre etmesi, Yunanistan için ciddi bir tehdit anlamına gelmektedir.

Türkiye’nin Bayraktar TB2, Akıncı gibi insansız hava araçları ve TF-X gibi yerli projeleriyle birlikte Meteor füzeleri, Türkiye’nin bölgesel savunma kapasitesini daha da artıracaktır. Bu durum, Yunanistan’ın teknolojik üstünlük sağlamasını zorlaştıracak ve bölgede Türkiye’nin savunma bağımsızlığına dair algıyı güçlendirecektir.