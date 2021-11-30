Libya’da Dibeybe’nin adaylığının iptal edildiği bildirildi

Libya’da 24 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri için geri sayım sürerken Ulusal Birlik Hükümeti’nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin adaylığının iptal edildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 04:00
Libya’da Dibeybe’nin adaylığının iptal edildiği bildirildi
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Yerel basının haberine göre başta eski Ulusal Uzlaşı Hükümeti İçişleri Bakanı Fetih Başağa olmak üzere üç başkan adayının yanı sıra Politik Diyalog Forumu’nun iki üyesinin itirazını kabul eden Seçim Komisyonu, Dibeybe’nin adaylığının kabulüne ilişkin kararını iptal etti. 

İptalin, adayların seçim tarihinden en az üç ay önce görevinden ayrılmasını şart koşan seçim yasasının 12. maddesine dayandırıldığı gündeme yansıdı. Dibeybe, 24 saat içinde temyiz komiteleri nezdinde verilen karara itiraz edebilecek. Dibeybe’nin karara itiraz etmesi halinde üç gün içinde temyiz mahkemesi tarafından nihai karar verilecek ve karara itiraz yolu kapanmış olacak.


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