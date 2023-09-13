Libya'daki sel felaketinin uydu görüntüleri paylaşıldı: Derne yok olma noktasına geldi

Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:16

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:16

Libya'daki felaketin boyutu hala belirsizliğini korurken, ölü sayısının 6 bine ulaştığı, binlerce kayıp olduğu bildirildi.

Kızıl Haç, liman kenti Derne'de hafta sonu meydana gelen sel felaketinin ardından en az 10 bin kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Yerel yetkililer henüz bulunamayanların çoğunun ölmüş olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şiddetli çamurlu sel birkaç büyük köprüyü yıkarken, kentin nehir yatağı kıyısındaki çok katlı binalarının çoğu çöktü.

Libya'da Tobruk yönetiminin temsilcisi Tarık El Harraz, 90 bin nüfusa sahip Derne'deki bütün mahallelerin sular altında kaldığını ve birçok cesedin denize sürüklendiğini söyledi.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini belirtmişti.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu açıklanmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından yıllarca iç savaş ve kaos yaşayan ülke, BM arabuluculuğunda kurulan ve uluslararası alanda tanınan Trablus merkezli yönetim ile felaketin vurduğu doğudaki ayrı bir yönetim olmak üzere iki yönetim arasında bölünmüş durumda.