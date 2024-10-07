Libyalı eski büyükelçi hapse mahkum edildi

Libya'daki Trablus Ceza Mahkemesi tarafından ülkenin eski Roma Büyükelçisi Ömer et-Terhuni'ye görevini kötüye kullanmak ve yasa dışı kazanç elde etmekten 10 yıl hapis cezası verildi.

Libyalı eski büyükelçi hapse mahkum edildi
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 13:22

Libya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terhuni'nin yargılandığı davanın sonucu hakkında bilgi verildi.

Eski Roma Büyükelçisi'nin görevini kötüye kullandığı ve yasa dışı kazanç elde ettiğinin sabit olduğu belirtilen açıklamada, mahkemenin eski Büyükelçi'nin elde ettiği haksız kazancı iade etmesine ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiği kaydedildi.

Trablus Ceza Mahkemesi, 6 Haziran'da da Libya'nın eski Brüksel ve Lüksemburg Büyükelçisi Emel el-Cerari'yi "kamu fonundan zimmetine para aktardığı ve kamu çıkarını kendi menfaati için kullandığı" gerekçesiyle 7 yıl hapse mahkum etmişti.


Etiketler: #libya #Büyükelçi

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