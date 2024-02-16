Liderler Navalni'nin ölümünün ardından neler dedi?

Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:21

Güncelleme: 16.02.2024 - 16:24

Rusya'daki Yamalo-Nenets Cezaevi'nde hapis cezasını çeken Rus muhalif Aleksei Navalni’nin öldüğü duyuruldu.

Federal Cezaevi Servisi, Navalni'nin cuma günü yürüyüş yaptıktan sonra "bilincini kaybettiğini" açıkladı.

Rus makamlar, muhalif ismin ölüm nedeninin tespit edilmeye çalışıldığını duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Navalni'nin ölümüne ilişkin "pıhtı attığı" yönündeki iddialar karşısında, "Kesin ölüm nedeninin henüz bilinmediğini" söyledi.

Avrupalı liderler sosyal medyadan, Navalni'nin ölümüyle ilgili mesajlar yayınladı.

ZELENSKİ, PUTİN'İ SUÇLADI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, Navalni'nin ölümünün arkasında doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğunu öne sürdü.

Almanya'da konuşan Ukraynalı lider, Rusya Devlet Başkanı'nın devletin başındaki konumu güvende olduğu sürece kimin öldüğünü umursamadığını söyledi.

NATO'DAN AÇIKLAMA

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Aleksei Navalni, özgürlük ve demokrasi değerleri için mücadele etti. İdealleri uğruna en büyük fedakârlığı yaptı. AB, bu trajik ölümden yalnızca Rus rejimini sorumlu tutmaktadır.”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı açıklamada, "derin üzüntü ve rahatsızlık duyduğunu" söyledi. Stoltenberg sözlerine, "Tüm gerçekleri ortaya koymalıyız ve Rusya'nın da ölüm koşullarıyla ilgili tüm ciddi soruları yanıtlaması gerekiyor" diyerek devam etti.

İNGİLTERE VE FRANSA'DAN MESAJLAR

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bunun "korkunç bir haber" olduğunu ve Navalni'nin, "hayatı boyunca inanılmaz bir cesaret gösterdiğini" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Navalni'nin, Rus baskısına karşı direnişini hayatıyla ödediğini, bir ceza kolonisindeki ölümü bize Vladimir Putin rejiminin gerçekliğini hatırlatıyor" dedi.

KREMLİN HEDEFTE

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Rusya'nın "daha iyi bir gelecek hayal eden insanları öldüren şiddet yanlısı bir devlete dönüştüğünü" öne sürdü.

İsveç Dışişleri Bakanı, haberin doğru olması halinde bunun Putin rejimi tarafından işlenen "bir başka korkunç suç" olduğunu aktardı.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rus muhalefet lideri Aleksei Navalni'nin "Kremlin tarafından vahşice öldürüldüğünü" iddia etti.

ZAHAROVA: NATO ÜLKELERİ KENDİLERİNİ ELE VERDİ

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO ülkeleri liderlerinin, Aleksei Navalni'nin hapishanede ölümüne yönelik Rusya'ya karşı doğrudan suçlamalarda bulunan anında tepkisinin "kendilerini ele verdiğini" söyledi.

Zaharova, Telegram hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Henüz adli tıp incelemesi yapılmadı, ancak Batı'nın sonuçları zaten hazır" şeklinde konuştu.