Rus muhalif hapiste öldü... Kremlin'den ilk açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Navalny'nin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Navalny'nin ölümünden haberdar olup olmadığı" sorusuna Peskov, "Evet, kendisine bilgi verildi. Sağlık görevlileri bununla ilgilenecek. Bildiğimiz kadarıyla, mevcut tüm kurallara uygun olarak, Federal Cezaevi Servisi tüm kontrollerden sorumludur. Bu konuda Federal Cezaevi Servisi'nin izlediği belirli bir dizi kural var" yanıtını verdi.
Navalny'nin ölümüne ilişkin "pıhtı attığı" yönündeki iddialara yönelik Peskov, "Bilmiyorum. Bunu öğrenmek sağlık görevlilerine bağlı" dedi.
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